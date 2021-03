POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – SPECIALE “FIRME FEMMINILI NELL’EDITORIA”, Venerdì 25.03.2021, h. 19.30.

Venerdì 25.03.2021, alle ore 19.30 circa//POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – SPECIALE “FIRME FEMMINILI NELL’EDITORIA”

Continuano le seguitissime speciali dirette-web di Positanonews.

Venerdì 25.03.2021, alle ore 19.30 circa, è stata sviluppata una puntata speciale sulla traccia d’attualità “FIRME FEMMINILI NELL’EDITORIA”, che vede in “on air” diversi interventi.

Alla regia tecnica la “new entry” il giornalista Pino Cotarelli, direttore della testata on line “Le Sociologie”; come moderatore il sociologo, scrittore, articolista e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata; il giornalista Gigi Maresca, editorialista Positanonews, direttore format TV Scienza Natura, opinionista calcio per “Il calcio è servito” piattaforma SKY 821.

Ospiti: la scrittrice Francesca Battistella, ora in Svizzera; la docente, giornalista e scrittrice Enza Alfano; la giornalista, vice-presidente di “Peripli” e animatrice di Cafè Philo Rita Felerico; l’autrice, cantautrice, performer Daniela de Duca.

Dallo studio segue il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.

