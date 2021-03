POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – SPECIALE “DA SORRENTO A SANREMO”

Continuano le dirette-web di Positanonews e stasera, 02.03.2021, è stata sviluppata una puntata sul tema “DA SORRENTO A SANREMO”, che ha visto alla regia tecnica la “new entry” Pino Cotarelli, collega giornalista e direttore della rivista “Le Sociologie”, come moderatore il sociologo, scrittore e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e Gigi Maresca grande reporter della Penisola Sorrentino-Amalfitana, e non solo, che hanno parlato degli Stati Generali del Turismo a Sorrento” e del “Festival di Sanremo” con l’assenza del pubblico per il problema COVID-19.

Si va verso uno “smart tourism” per rilanciare il settore turistico in Italia.

È la proposta del “Modello Sorrento” presentato in occasione degli “Stati Generali del Turismo” promossi dal Comune di Sorrento con il patrocinio di Enit e Regione Campania e curati da VisVerbi.

Innovazione, sicurezza sanitaria e sostenibilità sono i temi attorno ai quali hanno discusso il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, il Sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, il Presidente di Enit Giorgio Palmucci e il vice direttore de “Il Sole 24 Ore” Roberto Bernabò.

Il panel è stato condotto da Gianluigi Nuzzi.

Di Sanremo, invece, si ricorderà quest’edizione singolare e particolare in questo momento pandemico.

Ha seguito la conversazione dallo studio il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.

La diretta-web è stata molto seguita.

