POSITANONEWS TV – TALK SHOW – "MADICOSAPARLIAMO" – SPECIALE "DA LETTA AL COVID"

Continuano le seguitissime dirette-web di Positanonews.

Venerdì 12.03.2021, alle ore 20.10 circa, è stata sviluppata una puntata speciale sulla traccia d’attualità “DA LETTA AL COVID”, che ha visto in “on air” con diversi interventi e alla regia tecnica la “new entry” il giornalista Pino Cotarelli, come moderatore il sociologo, scrittore, articolista e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e il giornalista Gigi Maresca, esperto reporter, in particolare della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, che hanno intervistato: la brava scrittrice e manager culturale Annella Prisco; la poetessa Annamaria Farricelli; l’ex Presidente Confcommercio Campania e Presidente Onorario di Quick No Problem Parking e di Aipark, Massimo Vernetti; l’architetto che si s’interessa della Casa delle Donne – Amatrice, Sonia Mascioli; la Vice-Presidente del Centro Italiano Femminile di Castellammare di Stabia, Pina Scognamiglio.

Dallo studio ha seguito il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.

La diretta-web era molto attesa.

Questo programma lo potete rivedere sulla Pagina Facebook del giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina

