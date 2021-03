POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – SPECIALE “DA LETTA AL COVID”. Venerdì 12.03.2021, h. 20.10.

POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – SPECIALE “DA LETTA AL COVID”

Continuano le seguitissime dirette-web di Positanonews.

Venerdì 12.03.2021, alle ore 20.10 circa, sarà sviluppata una puntata speciale sulla traccia d’attualità “DA LETTA AL COVID”, che vedrà alla regia tecnica la “new entry” il giornalista Pino Cotarelli, come moderatore il sociologo, scrittore, articolista e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e il giornalista Gigi Maresca, esperto reporter, in particolare della Penisola Sorrentino-Amalfitana, che intervisteranno: la brava scrittrice e manager culturale Annella Prisco; la poetessa Annamaria Farricelli; l’ex Presidente Confcommercio Campania e Presidente Onorario di Quick No Problem Parking e di Aipark, Massimo Vernetti; l’architetto che si s’interessa della Casa delle Donne – Amatrice, Sonia Mascioli; la Vice-Presidente del Centro Italiano Femminile di Castellammare di Stabia, Pina Scognamiglio; e altri ospiti, protagonisti dell’attualità …

Dallo studio seguirà il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.

La diretta-web è molto attesa.

Questo programma lo potrete rivedere sulla Pagina Facebook del giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina fra i più visti tra Campania e il resto d’Italia.

