POSITANONEWS TV – TALK SHOW – “MADICOSAPARLIAMO” – “Calcio, Politica, Covid con riapertura cinema, teatri, musei in zona gialla”

Continuano le dirette-web di Positanonews e ieri sera, 28.02.2021, è stata sviluppata una puntata sul tema “Calcio, Politica, Covid con riapertura cinema, teatri, musei in zona gialla”, che ha visto alla regia tecnica la “new entry” Pino Cotarelli, collega giornalista e direttore della rivista “Le Sociologie”, come moderatore il sociologo, scrittore e critico d’arte Maurizio Vitiello, firma storica di questa testata, e Gigi Maresca grande reporter della Penisola Sorrentino-Amalfitana, e non solo, che sono stati in collegamento con esponenti del campo culturale e imprenditoriale: Raffaele Attardi, esperto politico; Cristoforo Russo, artista; Cristian Izzo, attore e regista; Nicola Morea, artista; Maurizio Schächter Conte, architetto e fotografo; Lino Vairetti, cantante e musicista.

Ampie conversazioni con tutte le novità sui tempi del Covid-19, con testimonianze dirette.

Ulteriori note sulla sanità e sull’andamento della pandemia con il prolungamento della seconda ondata del virus con le varianti, inglese, gallese, brasiliana, sudafricana.

Riflessioni su tutte le fasi di contrazione della cultura e dello spettacolo.

Questo programma lo potete rivedere sulla Pagina Facebook del giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina fra i più visti della Campania e del Sud.