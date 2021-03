POSITANONEWS TV – SPECIALE TG – PANORAMI CULTURALI N. 4 – “VACCINI NELL’ERA COVID E CURE”. Davvero interessante il servizio fatto da Positanonews , il giornale della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, tutto sul vaccino ma anche sul Covid, con il dottor Pisanti che sfata alcuni miti, tipo la febbre non va combattuta, se non necessario, in quanto la stessa contrasta il Coronavirus Covid – 19 , il cortisone pure va usato con cognizione di causa. Importantissimo il “saturimetro” se manca l’ossigeno, anche se non si sente la mancanza, bisogna usare l’ossigeno, a volte il saturimetro che porta 87 bisogna intervenire manca la “scolarizzazione” sanitaria.

Martedì 16 Marzo 2021, h. 20.30 ca.

Regia, coordinamento e interventi del giornalista Pino Cotarelli, direttore della testata on line “Le Sociologie“.

Cura e modera Maurizio Vitiello, sociologo, scrittore e critico d’arte.

Ospite: Antonello Pisanti, pediatra, pneumologo, esperto di malattie respiratorie; Antonino Scialdone, già docente, esperto di malattie cardio-respiratorie, cardiologo.

Dallo studio segue il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.

