Positanonews TV ha ospitato Monica Sarnelli e Francesca Andreano.

La nostra testata ha voluto mettere in evidenza la grande musica “al femminile”, da Napoli alla Campania, ieri sera con una intervista esclusiva alle due cantanti su Positanonews TV in diretta sulla pagina facebook e you tube di Positanonews, oltre a tutti i social network del primo giornale online della Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina.

Ha ottenuto un larghissimo ascolto POSITANONEWS TV – Talk Show – MADICOSAPARLIAMO – con il tema “Nuove incisioni: Monica Sarnelli con Francesca Andreano”, venerdì 19.03.2021, dalle ore 19.30.

Questo programma è nato da un’idea del giornalista Gigi Maresca, moderato dal sociologo, scrittore, articolista e critico d’arte Maurizio Vitiello, in regia il giornalista Pino Cotarelli.

Le ospiti Monica Sarnelli e Francesca Andreano hanno risposto a molte domande con garbo e precisione.

E’ stato preso in considerazione il brano “È femmena”, l’ultimo lavoro discografico della brava artista Monica Sarnelli, che ha duettato, per la prima volta in assoluto, con la blela figlia Francesca Andreano, astro emergente.

Due donne, d’indubbio talento, hanno prodotto un mix coinvolgente sui versi del brano scritto da Luigi Sica e Mauro Spenillo.

Il tutto è indirizzato a raccogliere dalla verità alla libertà contro i pregiudizi sulle donne.

E’, fondamentalmente, un inno d’amore e passione che affronta la paura per le violenze, che reclama il diritto di rimanere figure femminili autonome e perciò uniche per intraprendere ventagli futuri nettamente positivi.

La voce “sabbiata” di Monica Sarnelli incontra il rap pressante che la figlia Francesca Andreano sa disporre con disinvolta semplicità; il brano “sfila” e contamina sorrisi.

Il videoclip del brano diretto da Alessandro Freschi, prodotto da Dario Andreano, scritto da Luigi Sica e Mauro Spenillo, coautore di canzoni come “Abbracciame” e “Voglia”, cantante da Andrea Sannino, situa “È femmena” tra quelli freschi e raggianti.

Il programma seguitissimo ha visto rispondere Monica Sarnelli sui suoi anni artistici, da “vocalist” con Peppino di Capri, girando il mondo per dieci anni, sino ad arrivare ad essere “front-woman” di successo e di seria caratura.

Durante la seguitissima diretta il “focus” era tutto sulla canzone napoletana, dal ‘200 ai momenti attuali, come da Caruso a Sergio Bruni; ovviamente, la melodia napoletana, che ha invaso tutto il mondo, riesce a cambiare e a rinnovarsi e bastano due nomi: Renato Carosone e Pino Daniele.

Da ricordare che Monica Sarnelli ha inciso due brani bellissimi: “Campagna”, grande pezzo di sfondo sociale di James Senes e i Napoli Centrale, e Chesta sera”, pezzo romanticamente vibrante di Nono D’Angelo, entrat nell’album “Lazzare felici”, pubblicato il 25 giugno 2014.

Da segnalare che il videoclip di “È femmena” è visibile su You Tube.

Info video puntata web speciale: https://www.facebook.com/41589736962/videos/3823763024375885