Positanonews TG. Turismo e covid con Ingenito e il sindaco di Casola di Napoli Peccerillo “Famiglie disperate non abbattete le case ora”. Quesa sera uno speciale durante il quale con Gigione Maresca e Michele Cinque abbiamo intervistato il sindaco di Casola di Napoli, paese nel cuore dei Monti Lattari, fra Lettere e Gragnano, il sindaco Costantino Peccerillo e Agostino Ingenito sul turismo. Abbiamo raccolto l’ Appello del sindaco del comune di Casola di Napoli, Costantino Peccerillo, perché in «periodo di contagio da Covid» il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il premier Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, decidano di dare lo stop agli abbattimenti dei fabbricati abusivi «occupati dalla maggior parte dei bambini che vivono il periodo della quarantena». «Molte di queste abitazioni dovranno presto essere demolite, quindi viene tolto a questi bambini la casa, il posto sicuro dove fare la quarantena Bisogna fare qualcosa perché la casa diventi un posto sicuro. Spero che il mio grido arrivi in alto. Che la mia proposta venga ascoltata da chi sta in alto, perché la nostra è la voce del territorio». A Casola di Napoli, piccolo comune dei Monti Lattari, ci sono una trentina di casi, e ci sono stati anche bambini, ma il problema grave è quello economico e delle maestranze senza lavoro , anche in questo il sindaco è d’accordo con Positanonews per accellerare la vaccinazione nelle aree turistiche , Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, per far ripartire il turismo, come pure ha detto Agostino Ingenito, intanto la situazione è drammatica anche a Casola “Famiglie che non hanno soldi per il latte ai bambini e per pagare la bolletta elettrica, a volte sono in ansia e non riesco a dormire”