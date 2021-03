Positanonews TG da Maiori in Costa d’ Amalfi col dottor Raffaele Vitagliano e il pneumologo Luigi Di Buono. In studio Michele Cinque, Pino Cotarelli e Maurizio Vitiello. i vaccini efficaci anche con varianti? E’ etico sperimentare sulle persone i vaccini? Il Covid ha una mortalità sullo 0,8 e 0,9 per cento, i casi di mortalità dei vaccini sono pochissimi, male ha fatto lo Stato a interrompere i vaccini, creando confusione nella gente

Parliamo di Coronavirus Covid – 19 Farmaci e vaccini funzionano anche sulle varianti?

Diversi studi sono in corso nel mondo per rispondere a questa domanda. Al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell’efficacia. Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro; tuttavia alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in sviluppo potrebbero perdere efficacia. I produttori di vaccini stanno anche cercando di studiare richiami vaccinali per migliorare la protezione contro le future varianti.

A livello internazionale la comunità scientifica e le autorità di regolatorie stanno monitorando attentamente come cambia nel tempo il SARS-CoV-2 (il virus che causa il COVID-19) e quanto i vaccini COVID-19 possono proteggere le persone da eventuali nuove varianti del virus man mano che compaiono.

L’efficacia dei vaccini è comunque altissima. Il dottor Buono specifica che l’ Astrazeneca è più efficace con la seconda dose si riduce terapia intensiva quasi al 100%