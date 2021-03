Positano / Vico Equense. Si aspetta il rimboschimento della Pineta. Eugenio Fucito “Mio padre li ha messi oltre 50 anni fa’, ma purtroppo gli incendi estivi li hanno fatti seccare”. Intanto si sta muovendo l’interesse di vari cittadini al rimboschimento di questa Pineta a Tordigliano. L’area, molto amata dai motociclisti, si trova nel Comune di Vico Equense, fra Piano di Sorrento e Positano, sulla S.S. 163 Amalfitana, d’estate ci troviamo chi fa la granita di limone, chi dipinge e vende quadri, tanti si fermano per fare foto, coppie, ma anche turisti. Sarebbe davvero bello rivedere rivivere questa area verde e sistemarla nella sua bellezza. Al momento non vi è ufficialmente nessuna istituzione o associazione ad essere intervenute, i Comuni non hanno fatto alcun atto deliberativo al proposito , da parte di Giuseppe Guida massima disponibilità, ma deve intervenire in particolare Vico Equense, con il sindaco Andrea Buonocore che legalmente potrebbe agire dove è di competenza pubblica, dove è di competenza privata può intervenire il privato, mentre il tratto stradale e la pertinenza è di competenza dell’ANAS. Dunque in primis bisogna capire chi deve intervenire e come. Fatto sta che, come Positanonews va dicendo da quasi venti anni, l’area è semi abbandonata e trascurata, difficile per Vico tenere sotto controllo l’area, visto che ha un’area immensa da tenere sotto controllo, ma ci chiediamo che fine ha fatto l’accordo fra i comuni per vigilare la zona, l’ANAS non pulisce neanche le piazzole, manca anche il controllo antincendio e se vi è un incidente stradale bisogna farsi la croce e sperare che qualcuno ti soccorra visto che non si prende bene neanche la linea del cellulare.