Positano-Vico Equense, la voce di Maria Greco rende magica la pineta di Tordigliano

Positano. Oggi un gruppo di volontari ha ripulito la Pineta di Tordigliano, un’area verde che si trova sulla SS 163 Amalfitana a confine tra il Comune di Piano di Sorrento e quello di Positano, anche se per competenza territoriale ricade nel Comune di Vico Equense. Da sempre luogo molto amato dai motociclisti e dai tanti che percorrono la statale e si fermano per poter ammirare lo splendido panorama da cartolina e da dove è possibile abbracciare con lo sguardo anche Punta Campanella a Massa Lubrense e Capri. Purtroppo l’incuria ha fatto sì che quel piccolo spazio verde diventasse incolto e ostaggio del degrado, offuscandone la bellezza.

Ma l’amore per il verde e per la propria terra di alcuni cittadini ha fatto sì che la Pineta tornasse all’antico splendore. E durante le operazioni di pulizia tra i volontari c’era anche Maria Greco, una bravissima cantante di Castellammare di Stabia esibitasi spesso alla Sonrisa e diplomata al Conservatorio di Salerno. Ispirata dalla bellezza dei luoghi ha voluto illuminare quel momento ed impreziosirlo con la sua voce unica. Un connubio perfetto tra natura ed arte. In questo momento più che mai è importante affidarsi alla grandezza dell’arte ed al suo valore terapeutico consapevole che, nonostante tutte le difficoltà del momento, bisogna continuare a lottare perché siamo circondati dalla magia e dalla bellezza e saranno proprio loro a condurci per mano al di fuori di questo inferno.

Un grazie di cuore a Maria Greco per aver voluto condividere la sua arte con tutti noi.