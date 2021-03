Positano/Vico Equense: continuano le operazioni di ripristino della pineta da parte dei volontari. Continuano le operazioni di pulizia della piazzola, una (ex) pineta che attualmente è abbandonata, che si trova al km 9 lungo la Statale 163 di pertinenza del comune di Vico Equense.

Noi di Positanonews abbiamo sentito Eugenio Fucito, anche oggi impegnato in quest’operazione: “Oggi è il secondo giorno. Abbiamo messo in sicurezza un albero che stava cadendo sulla strada ed abbiamo completato la pulizia, così non è più oggetto di discussioni per abbandono e degrado. Ci sono tre o quattro buste piene di immondizia. Metteremo pini marini e ripristineremo questa zona. Questi pini li ha piantati mio padre negli anni Sessanta e quindi ripristineremo la zona in maniera decorosa”, ha detto a Positanonews.