Positano, vaccini alle forze dell’ordine. Il sindaco: “Ottimismo e fiducia”

Nonostante l’incessante scetticismo che circola attorno alla questione vaccini, giunge da Positano. Le forze dell’ordine proseguono la campagna di vaccinazione contro il covid-19, per garantire ai positanesi – e non – una stagione turistica all’insegna della sicurezza e spensieratezza.

Continuano con ottimismo e fiducia le vaccinazioni al nostro Polo Socio Sanitario… – scrive il sindaco Giuseppe Guida. Oggi è il turno delle nostre forze dell’ordine, sempre in prima linea per la sicurezza e il bene della nostra comunità!!

Dopo il primo blocco di vaccinazioni per gli ultraottantenni, è il turno di polizia locale, dipendenti scolastici, ecc. A breve toccherà anche agli over 70 sottoporsi a vaccino, come annunciato anche dall’Unità di Crisi della Regione Campania