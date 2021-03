Positano: vaccinati i primi 80 ultraottantenni

Positano. Oggi giovedì 4 marzo, presso il Polo socio sanitario della città verticale, sono iniziate le vaccinazioni per la popolazione over 80. Vaccinati i primi 80 ultraottantenni. Foto in esclusiva di Positanonews del sindaco Giuseppe Guida con 3 dei primi 80 vaccinati. In soccorso due farmacisti territoriali in servizio al punto vaccinale per aiutare il paese isolato dalla frana ad Amalfi. Tutto sta procedendo come previsto.

La Federfarma Salerno e l’Asl ieri hanno reso noto che: “La frana di Amalfi rende complessa la vaccinazione degli over 80. Sinergia tra Asl Salerno e Federfarma Salerno, due farmacisti territoriali in servizio al punto vaccinale di Positano. Da domani in alcuni team vaccinali dell’Asl Salerno saranno presenti anche i farmacisti territoriali, che di norma svolgono attività professionale nelle farmacie aperte al pubblico. La collaborazione fra il Dipartimento di Prevenzione, il Dipartimento Farmaceutico dell’Asl e Federfarma Salerno, consentirà di incrementare i punti vaccinali sul vasto territorio salernitano”.