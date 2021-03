Positano. Una grande opera di civiltà, l’ascensore per il cimitero. Il post di De Lucia nel giorno del compleanno

Positano. Una grande opera di civiltà, l’ascensore per il cimitero. Il post di De Lucia nel giorno del suo compleanno. L’ex sindaco, e ora assessore , Michele De Lucia, sceglie la foto dell’inizio dei lavori per l’ascensore per il cimitero a Liparlati che sta realizzando la Gemar di Piano di Sorrento di Fabrizio Gargiulo. La perla della Costiera amalfitana, dopo decenni di inutili tentativi, sta per ottenere finalmente un collegamento per il proprio cimitero.