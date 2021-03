Positano: tentato raggiro ad anziana a Fornillo. Attenzione alla finta Protezione Civile. Segnalazioni da approfondire

Positano, ci arrivano segnalazioni , da approfondire, di tentate truffe ad anziani. In base alle testimonianze giunte in redazione, i fatti risalgono alle ore 17:40 circa di oggi, 26 marzo.

La vittima del possibile tentato raggiro è una donna anziana, fermata da uno sconosciuto a Fornillo in Via Pasitea nei pressi di un negozio. L’individuo – con modi apparentemente gentili e di bell’aspetto – diceva di conoscerla, di ricordarla, raccontandole della sua infanzia a Positano con tre fratelli. Sempre con gli stessi modi garbati, chiedeva alla donna anche il nome di suo marito, la professione, oltre al numero di telefono. Insomma, dopo vari tentativi di confonderla e raggirarla, era quasi riuscito ad estorcerle informazioni strettamente personali.

Non possiamo avere la certezza che si tratti di una tentata truffa, ma ci potrebbero essere tutti gli estremi

Il messaggio, dunque, è quello di prestare la massima attenzione agli anziani. Sui social network e su facebook si parla di finti membri della Protezione Civile, che, approfittando del momento difficile, promettono di portare la spesa ai cittadini in isolamento domiciliare, sempre nella perla della Costiera amalfitana.

Ricordiamo che in passato ci sono state truffe agli anziani sventate dai carabinieri. Va bene segnalarci questi rischi o queste paure, ma avvisate gli uomini dell’arma anche in caso di sospetti.

I carabinieri hanno dimostrato di saper intervenire in maniera tempestiva ed efficace. Abbiamo comunque deciso di pubblicare per mantenere tutti sull’allerta. In questo momento di crisi economica dovuta dal Covid possono sicuramente aumentare i tentativi di truffa.

Rivolgetevi ai carabinieri e al 113 anche per dei sospetti senza perdere tempo.