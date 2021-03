Positano, sopralluogo dell’Asl per dare il via ai vaccini. Il sindaco Guida: “Speriamo di iniziare questa settimana”

Sopralluogo dell’Asl a Positano per la situazione vaccini. Positanonews, sul posto, ha intervistato subito il sindaco Giuseppe Guida.

“Siamo qui oggi in procinto di un sopralluogo dell’Asl per la verifica dei locali del nostro polo sanitario, che sono dei locali in gestione all’Asl dove verranno effettuate le vaccinazioni che contiamo di iniziare già questa settimana”, ci ha spiegato il primo cittadino. “Chiaramente devo ringraziare il direttore Mario Iervolino e tutta il personale Asl per la sensibilità e la disponibilità. Era chiaro che con l’interruzione della strada a causa della frana ad Amalfi la dislocazione delle vaccinazioni era una cosa necessaria“. Viste le condizioni della strada per tutti i cittadini “al di qua” della frana è difficile andare al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello.

Come ha poi evidenziato il sindaco Guida, in Costa d’Amalfi ci saranno diversi punti per i vaccini per venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini, in particolare gli over 80 (la prima categoria a vaccinarsi). “Adesso gli ultraottantenni residenti nei Comuni al di qua della frana potranno recarsi a Positano per il vaccino anti-Covid”. In particolare, Praiano, Conca dei Marini e Furore. “Ho già chiamato il presidente della Croce Rossa. I volontari saranno presenti per assistenza ai vaccinati. Lo stesso chiederà alla Protezione civile, affinché possano monitorare il traffico. Non appena finiremo con gli over 80 cominceremo con le altre categorie: polizia locale, dipendenti scolastici, e così via”.

In merito agli Stati generali che ci saranno domani a Sorrento, il sindaco ha accolto molto positivamente l’iniziativa. “Si deve far ripartire il turismo”.