Positano si veste di giallo per la Festa della Donna: palloncino a forma di mimosa in Via del Mulini. Continuano le belle iniziative di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in occasione delle festività, anche durante questo periodo di pandemia. Anzi, soprattutto per questo motivo, assumono anche un importante ed ulteriore significato di speranza, ottimismo e vita.

“Ci stiamo preparando per la Festa della Donna – ci ha detto Giuseppe Vespoli, impegnato nell’opera -. Stiamo facendo un piccolo addobbo, in onore a tutte le donne, per l’8 marzo. Pur in questa situazione, vogliamo vivere e vogliamo sorridere, quindi organizzare qualcosa ed utilizzare colori per dare più luce alla nostra vita ed a questo periodo che stiamo vivendo. In più, è anche farsi vedere, perché come sempre ci siamo detti Positano c’è, è sempre in continua crescita”.

Ylenia Sicignano ha poi aggiunto una riflessione sulla condizione attuale delle donne, dicendo che: “Rispetto al passato è ben diversa, ad oggi viene sempre troppo spesso maltrattata e sottomessa dall’uomo, ma penso che piano piano si arriverà al punto tale che tutti gli uomini abbiano il giusto rispetto per le donne, quello che tante donne hanno per tanti uomini”.