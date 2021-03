Positano si sveglia Covid free. “Finalmente libera”

Positano ( Salerno ) . Da questa mattina la perla della Costiera amalfitana è Covid free. L’unica persona ancora positiva al coronavirus Covid-19, che è sempre stata in buona salute e asintomatica, è risultata finalmente negativa al tampone. Il risultato alle 6 di questa mattina, grande gioia per lei e tutti gli amici . “Finalmente libera”, sono le prime parole di chi ha avuto questo contagio senza alcun sintomo e patologia e quindi senza nessuna cura medica per fortuna, la fine di un incubo , ma anche un grande risultate per il paese della costa d’ Amalfi che sta gestendo in maniera ottimale l’emergenza di questa pandemia. Da evidenziare che a Positano non si sono mai applicate misure repressive superiori a quelle del Governo e della Regione Campania, quasi tutti hanno avuto la possibilità di passeggiare e di godere dell’aria di mare e del sole, hanno un giardino dove andare, quando non è possibile uscire per le normative per il lockdown e vi è una forte coesione sociale in questi momenti con la collaborazione di tutti , l’attivismo dell’amministrazione, la gestione collaudata delle emergenze, ed anche la campagna del vaccino procede a ritmi serrati con disagi ridotti al minimo. Questa è una bella giornata, godiamocela come la nostra bellissima spiaggia, il mare e il sole che oggi ci bacia. Forza Positano ce la faremo.

Foto Cristina d’ Aiello