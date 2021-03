Positano, si è chiusa la giornata di vaccinazioni: oggi ben 71. Nonostante le varie problematiche, Positano non si è mai fermata. E per questo non possiamo che fare un plauso allo staff ed all’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Guida, per il grande lavoro svolto.

Si è chiusa, infatti, la giornata di vaccinazioni di oggi, sabato 13 marzo 2021, come era regolarmente da programma.

Noi di Positanonews abbiamo sentito le parole del primo cittadino della perla della Costiera Amalfitana Giuseppe Guida, che ci ha detto: “Positano non si ferma perché, proprio nel momento in cui le difficoltà sono più importanti bisogna reagire, bisogna intervenire il prima possibile. Oggi abbiamo fatto altri settantuno vaccini, ai nostri nonni, ai nostri over ottanta, e quindi voglio veramente ringraziare tutte le persone che sono impegnate in questa campagna di vaccinazione, in particolare il direttore dell’Asl Mario Iervolino, che ha consentito di istituire questo polo sociosanitario qui in Costiera Amalfitana, in particolare a Positano, ma anche a tutti i medici ed agli infermieri che ogni giorno vengono qui a Positano per effettuare le vaccinazioni, nonché la Protezione Civile e la Croce Rossa. Un team unito, che sta facendo un ottimo lavoro per tutelare e salvaguardare la salute dei nostri concittadini”.

“Nella giornata di oggi abbiamo somministrato settantuno vaccini, da quando è iniziata la campagna di vaccinazione abbiamo inoculato oltre duecentocinquanta vaccinazioni. Questo sia per il Comune di Positano, di Praiano, di Conca, di Furore, ed adesso vaccineremo anche gli over ottanta del Comune di Amalfi residenti oltre il lato ovest della frana. Poi si ripartirà con gli over settanta, proprio notizia di oggi della Regione è che si è aperta la possibilità di iscrizione alla piattaforma per tutti i soggetti over settanta che vorranno effettuare la vaccinazione, per cui è importante che si iscrivano, perché non appena possibile cominceremo anche le vaccinazioni per quella fascia d’età”.

“Siamo convinti che delocalizzare risolva il problema ed è per questo che abbiamo chiesto sin dall’inizio a grande voce di venire qui sul territorio, perché siamo convinti che questo sia il modo migliore per fare prima e fare meglio. Certamente la campagna di vaccinazione deve continuare, siamo ottimisti e fiduciosi che questo possa salvare tutti, salvare la stagione già a cominciare da questo 2021”, ha concluso.