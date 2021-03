Positano: rimosso un leccio in via Pasitea. Il post del Comune

Positano. Attraverso un post Facebook il Comune rende nota ai cittadini la rimozione di un leccio in via Pasitea. Ecco il post del sindaco Guida:

Cari concittadini, nelle scorse settimane abbiamo dovuto, purtroppo, predisporre la rimozione di un leccio sito in Via Pasitea, avente scarsa vegetativita’ a causa di ferite e cavità con carie, oltre una lesione longitudinale al tronco, oltre ad avere due branche principali danneggiate dall’impatto causato da un veicolo di passaggio. La Dott.ssa De Marco, Agronoma incaricata del censimento e valutazione di stabilità degli alberi sull’intero territorio comunale, pur avendolo classificato con pericolosità elevata, riteneva quest’albero rientrante in un controllo periodico, per tutelarne comunque la conservazione. Purtroppo, come suddetto, a causa di gravi lesioni a carico di due branche principali, a seguito dell’impatto arrecato da un veicolo di passaggio, si è ritenuto di effettuarne la sostituzione in quanto riclassificato in categoria tale da avere scarse prospettive vegetative. Pertanto si è data disposizione per i giorni 18 e 19 marzo 2021 per la rimozione dell’albero danneggiato irreversibilmente e la messa a dimora di un nuovo e sano albero di leccio.