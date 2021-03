Positano ( Salerno ) . Rimossa la mensula. Continuano i lavori di scavo nella Villa Romana, scesi a 7 metri Oggi si sono svolte le operazioni di rimozione di una mensula in marmo dalla parte terminale della scalinata della Chiesa Madre di Positano. I restauratori di “Artes” hanno trasferito il reperto in laboratorio e sono già a lavoro per riportarlo al suo antico splendore e mostrarlo alla comunità. Nella perla della Costiera amalfitana, intanto, come sta aggiornando continuamente Positanonews, continuano i lavori di scavo nella Villa Romana. Lo scavo di un nuovo ambiente al di sotto dell’ingresso del MAR ( Museo Archeologico Romano ) per intenderci al di sotto del campanile fin sotto la piazza, è arrivato a sette metri, sotto il vigile controllo del direttore dei lavori l’architetto Diego Guarino e la Soprintendenza. Lo scavo procede con molta prudenza considerando il materiale incontrato, lo scopo è quello di ricavare ancora uno spazio con ulteriori ambienti dell’antica Villa Romana. Nel contempo si sta operando anche al Chiostro , con gli scolatoi dell’antico convento benedettino di San Vito, per allocare altri reperti della Villa Romana. Grande professionalità e grande cura e attenzione da parte di tutti nell’eseguire questi lavori con l’amministrazione del Comune di Positano . Positanonews sta seguendo praticamente settimanalmente, se non quotidianamente , da venti anni, tutti i vari passaggi di questa straordinaria scoperta che incastona come un gioiello nel cuore storico del paese , intanto continuano le procedure per il progetto che porterà Positano a diventare con orgoglio “Città Archeologica”

