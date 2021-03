Positano, prosegue la campagna vaccinale. Inizia la somministrazione della seconda dose per gli over-80

Positano. Prosegue con velocità ed organizzazione la campagna vaccinale degli over 80 nella città della costiera amalfitana che ha visto la partecipazione di circa 300 anziani. E’ iniziata oggi la seconda fase che prevede la somministrazione della dose di richiamo che ha coinvolto nella giornata odierna circa 60 ultraottantenni. Sono, però, in tanti coloro che chiedono a breve una vaccinazione per gli operatori turistici in modo da poter garantire un’estate di lavoro, pur con le limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria che rischiano di limitare l’afflusso soprattutto dei turisti stranieri.

Si ricorda che, dopo aver concluso le vaccinazioni degli over-80, del personale sanitario e scolastico, nonché delle forze dell’ordine, sarà il turno dei soggetti fragili per poi procedere in base alle fasce d’età fino a coprire una buona percentuale della popolazione.