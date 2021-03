Positano: “Pronti ad aprire tre postazioni per i vaccini”, la sfida del sindaco Guida

Positano (Costiera amalfitana). Abbiamo ampiamente affrontato la vicenda in termini di campagna vaccinale: la città verticale è pronta ad accelerare i tempi di somministrazioni delle dosi del vaccino anti covid-19, per garantire ai turisti in arrivo un paese più sicuro che mai. C’è grande fermento in merito, e ne ha parlato con noi in esclusiva il sindaco di Positano, Giuseppe Guida, che svela: Siamo pronti a mettere anche tre postazioni per vaccinare Positano in pochi giorni.

Da parte nostra – ha aggiunto Guida –, tutte le energie sono protese per ottenere questo risultato: l’immunità per Positano il prima possibile. Ho notato molta sensibilità nei confronti delle zone turistiche da parte del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha e anche da parte dell’Asl Salerno, di cui ringrazio tutti i dirigenti.

Con la disponibilità dei vaccini siamo pronti anche a tre postazioni – ha ribadito il primo cittadino. Per la seconda postazione c’è grossa disponibilità da parte di tutti i medici, che ringrazio. Se ci danno i vaccini, saremo in grado, in pochi giorni, di coprire tutto il paese.