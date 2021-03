Positano. Preoccupazione per un portalettere positivo, ma è tutto sotto controllo. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, colpita da una nuova preoccupazione, in quanto un portalettere è risultato positivo al Coronavirus. Ma, vogliamo sottolineare, è tutto sotto controllo: il portalettere in questione non è originario di Positano. Immediatamente è stata tracciata la mappa dei tamponi e si è ora in attesa dell’esito.

Ieri l’ufficio postale è stato chiuso per sanificazione ed oggi, nuovamente, alle 12.30 è stato chiuso nuovamente per una seconda sanificazione. Il portalettere è esterno e non ha contatti con il settore finanziario ed interno del desk.

Per prudenza, l’ufficio postale potrebbe restare chiuso anche domani .