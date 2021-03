Positano-Praiano: in corso la raccolta solidale per la comunità di Sant’Egidio di Napoli

Positano-Praiano. Il collettivo Uanm accoglie l’appello della Comunità di Sant’Egidio di Napoli e raccoglie beni alimentari. Come anticipato da Positanonews, i punti di raccolta sono la Piazzetta Gagliano a Praiano e il parcheggio Ma.CRI a Positano. Durante la giornata odierna è possibile consegnare dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Alimenti consigliati sono olio, pasta, riso, passata di pomodoro, tonno in scatola. carne in scatola, biscotti, zucchero, farina, legumi, caffè, latte Uht e altro. Si ringrazia Angela Mammato per foto e video.