Positano/Praiano: alle ore 12 di oggi al Porzio sospese le lezioni per le vaccinazioni del personale scolastico. La Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio” Stefania Astarita, comunica che oggi, mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 12.00, le attività didattiche in presenza e a distanza saranno sospese per consentire al personale scolastico di effettuare le vaccinazioni.

