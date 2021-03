Positano-Piano, SS 163: nuovo semaforo a seguito dell’incidente. In corso i lavori al muretto divelto

Piano di Sorrento-Positano. Installato nuovo semaforo sulla SS 163 nel tratto che collega Positano a Piano di Sorrento a seguito dell’incidente che Positanonews ieri ha prontamente segnalato. Nello specifico, nei pressi di una curva un muretto è stato parzialmente divelto con molta probabilità da qualche autovettura.

E’ stata immediatamente ripristinata la sicurezza dei luoghi installando delle protezioni temporanee in sostituzione del pezzo di muro andato distrutto ed in attesa di ricostruire la struttura in mattoni. Oggi arriva il nuovo semaforo che resterà fino alla messa in sicurezza del muretto (si spera pochi giorni).

Poco più avanti c’è un altro semaforo, quello posizionato ormai da mesi per veicolare il traffico durante i lavori al costone tra Piano e Positano.