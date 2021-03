Positano piange Sandra Provetta

Positano ( Salerno ). La perla della Costiera amalfitana si sveglia con l’addio ad una nostra grande amica, una frequentatrice assidua e affezionata della Città Romantica che ha sempre amato, Sandra Provetta.

“Ciao Sandra ……hai dedicato la tua vita sempre al servizio degli altri – scrive Luisa Mastro – . Ora sicuramente anche in paradiso aiuterai tutti . Gia’ immagino la tua bontà, il tuo essere di compagnia …..Una vita da infermiera l’ospedale era casa tua ….anche dopo la pensione andavi a lavorare …..pochi giorni fa ci siamo sentiti telefonicamente come sempre hai detto non vedevi l’ora di ritornare nella tua amata Positano in modo Particolare a Punta Reginella luogo dove trascorrevi il tuo tempo oppure a mare a Fornillo …. buon viaggio Sandra ❤️❤️❤️”

Sandra era originaria di Caserta, una infermiera che ha dedicato il suo tempo a tutto, una donna che dava affetto e sostegno a tutti. Sempre disponibile ed ha aiutato anche tanti positanesi.

Lavorava all’ospedale come infermiera, ha dedicato tutta la sua vita per gli altri…amava Positano veniva in vacanza nel nostro paradiso anche più volte l’anno .Adorava andare alla spiaggia di Fornillo. Portava con se sempre un libro perché amava leggere e rilassarsi nella tranquillità’. Poi, ritornava a Punta Reginella salendo con i Porter. E’ stata una grande amica per chi la Conosciuta sempre sorridente e allegra aveva la felicità stampata sul viso .

Una che ha dato davvero tanto a molti a tanti colleghi che la ricordano con immenso affetto.

Stava nel reparto di Medicina legale.

Davvero tanti i messaggi di cordoglio, aveva dedicato la vita al suo lavoro, guidando nella professione le nuove generazioni.

Ciao Sandra con te se ne va’ un pezzo di vita di tutti noi infermieri, ci hai insegnato tanto, persona brillante, umile e preparatissima Rip e guida da lassù tutti noi

I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16.30 presso la Chiesa del Buon Pastore di Caserta.