Positano, perché tutti dovremmo donare il sangue!

Positano, donare il sangue è importante, soprattutto in questo momento di bisogno. Noi di Positanonews ci siamo recati in loco per l’intervista. Positano e la Costiera Amalfitana stanno rispondendo in modo egregio alla raccolta di sangue. Lo stesso direttore di Positanonews, Michele Cinque, oggi 27 marzo 2021 ha donato il sangue. Bisogna ricordarsi che donare il sangue è fondamentale, è un piccolo ma grande gesto che può salvare la vita al prossimo.

Si ricorda il prossimo appuntamento l’8 maggio a Praiano per contribuire alle donazioni. Lo Staff di Positanonews invita tutti a donare il sangue soprattutto per salvare una vita, ma anche perché tutte le analisi saranno poi effettuate gratuitamente e in completa sicurezza! Quindi, donare il sangue non solo rappresenta una salvezza per il prossimo, ma apporta anche dei benefici al donatore, che può richiedere determinate analisi e avere il risultato via email successivamente!

Allora che cosa stai aspettando ancora?