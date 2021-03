Positano. Parcheggio Mandara demolita una piazzola “Serviva per i disabili e ci hanno denunciato”

Positano, Costiera amalfitana. Operai al lavoro per demolire una piccolissima piazzola all’ingresso della biglietteria del Parcheggio Mandara. Una cosa alquanto anomala che ci spiegano amareggiati i proprietari “Qualcuno ci ha denunciato e il Comune ha fatto un provvedimento, ma è un passaggio per i disabili, o chi ha problemi di deambulazione per patologie che sta vivendo, come succede a noi, una vicenda assurda. Cosa pensavano ? Che volevamo fare un bar? ” Non è la prima volta che succede una cosa del genere, qualche tempo fa si era contestato il lavoro per un bagno per i disabili, il servizio igienico poi non è stato mai aperto. Bisogna dire, ed è doveroso, che al Garage Mandara danno la possibilità a tutti di utilizzare servizi igienici e di avere assistenza, anche quando i bagni pubblici sono chiusi, garantendo un servizio , anche di distribuzione di carburanti, h24.