Positano, oggi vaccino anche per la mamma e la zia di Mons. Michele Fusco. Nonostante le varie problematiche, Positano non si è mai fermata. Per questo motivo, anche oggi sabato 13 marzo 2021, come regolarmente da programma, presso il polo sociosanitario della perla della Costiera Amalfitana sono stati inoculati altri settantuno vaccini, per un totale di oltre duecentocinquanta.

Tra gli over ottanta ai quali è stato somministrato in data di oggi, ci sono anche la madre e la zia del vescovo positanese Mons. Michele Fusco, le sorelle Perrella, Erminia e Serafina.

Nonostante oramai sia da diverso tempo vescovo della diocesi Sulmona-Valva, dal 30 novembre 2017, sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell’arcidiocesi dell’Aquila appartenente alla regione ecclesiastica Abruzzo-Molise, Positano resta sempre molto legata a Mons. Michele Fusco, al quale viene riservato molto affetto, soprattutto in occasione delle messe da lui celebrate. Speriamo che, passato questo momento, possa presto tornare a trovarci nella sua città d’origine.