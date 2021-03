Positano. Oggi tamponi e vaccini, si continua in serenità la lotta contro il Covid. La perla della Costiera amalfitana continua a pieno ritrmo l’attività per fronteggiare la pandemia per il coronavirus Covid-19. Per l’occasione sottolineiamo l’impegno dell’amministrazione Guida (Nino e Angelica sempre presenti) , ma ringraziamo fortemente i nostri volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana , anche loro sottoposti a continui tamponi oltre al tempo che danno per la città, che stanno davvero dando l’anima, oltre all’ASL, i medici, i farmacisti , a Positano i Rizzo, e tutti coloro i quali collaborano al meglio, un intero paese. Siamo a sette contagiati , sono comunque pochi rispetto ad altre realtà, e stanno tutti bene, condanniamo chi vuol farci dietrologia, andare nei particolari, come fanno altri, parlare di chi è stato contagiato o eventi collegati, se non vi è un collegamento serio come notizia che possa essere di utilità davvero pubblica non sono informazioni che, almeno noi, riteniamo di dover divulgare. Quello che va divulgato è l’invito a fare attenzione, rispettare le regole , ma sopratutto a star sereni cosa che rafforza anche le difese immunitarie. Un abbraccio e un augurio di pronta guarigione a chi è rimasto contagiato e un grazie immenso di cuore a chi si impegna per noi.