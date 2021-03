Positano. Oggi alle 18:30 in diretta la premiazione del concorso “A lettera ‘a papà mio”. Lo ha appena ricordato Giuseppe Rispoli sulla pagina Facebook Concorso “Favolemia”.

Buongiorno a tutti ci vediamo stasera in diretta verso le 18.30 su questa pagina (si intede quella del Concorso “Favolemia”, ndr) e sulla pagina Parrocchia Santa Maria Assunta Positano per la premiazione “ ‘A lettera ‘a papà mio”.

Il concorso, come sottolineato da Rispoli qualche settimana fa, è stato voluto dal sindaco di Positano Giuseppe Guida, dall’amministrazione comunale e dal parroco di Santa Maria Assunta Don Danilo Mansi.

Il premio che verrà assegnato al bambino vincitore del concorso è una bellissima cassa Bluetooth micro soundlink della Bose oltre ad una targa in ricordo di questa esperienza. Ma anche per tutti gli altri piccoli partecipanti ci saranno dei regalini come ringraziamento per aver partecipato con la loro letterina.