Positano, nuove richieste per il progetto Cerco & Offro Lavoro. Riportiamo di seguito quanto appare sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Nel corso degli ultimi giorni, nuove richieste da parte di bar e ristoranti presenti sul nostro territorio sono pervenute all’Ufficio Turismo di Positano per il Progetto Cerco/Offro Lavoro. A ciò si aggiunge un’ulteriore offerta di lavoro da parte di un gruppo assicurativo in cerca di figure professionali da impiegare in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, isole di Capri, Ischia e Procida.

Continuate a scriverci all’indirizzo turismo@comune.positano.sa.it. Provvederemo ad inserire le Vostre richieste nel database: per chi è in cerca di lavoro, è necessario aggiungere in calce al curriculum l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Chi invece ricerca nuove figure professionali per la propria attività, dovrà indicare la posizione lavorativa aperta.

Vi chiediamo inoltre, nel momento in cui venite contattati dalle strutture per intraprendere una collaborazione lavorativa, di avvisarci così provvederemo ad aggiornare il database.