Positano non si ferma, continua la campagna vaccinale per gli over-80

Positano. Anche di domenica non si ferma la campagna vaccinale per gli over-80. Oggi è il turno degli anziani provenienti da Praiano. Le operazioni proseguono con celerità ed in massima sicurezza al fine di arrivare al più presto a completare la somministrazione della prima dose di vaccino per poi cominciare con il richiamo. Un passo importante che contribuirà a proteggere una delle categorie “deboli”, ovvero quella degli ultraottantenni.

Un ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando affinché le operazioni procedano al meglio ed ai tanti volontari che si stanno occupando con amore dell’accoglienza e del sostegno agli anziani che si recano a vaccinarsi.