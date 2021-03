Positano . Macchia Mediterranea , al via tesseramento via whatsapp. In omaggio una borraccia ecologica

Positano, Costiera amalfitana ( Salerno ) . L’Associazione Macchia Mediterranea è lieta di annunciare il via alla campagna tesseramenti per soci ordinari 2021.

Il costo del tesseramento è sempre di euro 10,00 “dieci”

Al costo di euro 15,00 “quindici” oltre alla tessera, si riceverà una di queste borracce in acciaio con il logo dell’Associazione.

La richiesta di tesseramento avverrà tramite un messaggio WhatsApp ad uno dei seguenti numeri:

+39 3479109177

+39 3393105762

+39 3388339054

Nel messaggio bisognerà indicare

>Nome e cognome

>Indirizzo

>Se solo tesseramento oppure tesseramento + borraccia

Sarà poi cura dell’Associazione contattarVi per concordare data e luogo della consegna.

Un cordiale saluto a Tutti.