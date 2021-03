Positano, l’ulivo della speranza in Piazza dei Mulini

Positano era abituata a vedere la Piazza dei Mulini riempirsi di colori, fra rami di ulivo addobbati con fiori e nastri di carte passando per le palme di confetti dalle tinte pastello, in attesa della solenne benedizione nella Domenica delle Palme, apertura della Settimana Santa che condurrà alla Pasqua di Resurrezione. Un tripudio di gioia, di voci di bambini, di abiti nuovi inaugurati – come da tradizione – per andare alla cerimonia della benedizione. Ma anche quest’anno, come il precedente, la piazza resterà vuota a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ma si è voluto comunque porre un simbolo proprio nella Piazza dei Mulini. Ed è stato così installato un piccolo albero di ulivo colorato con delle uova pasquali e delle colombe. Un segno di speranza che ci parla della Pasqua in arrivo nonostante tutto.