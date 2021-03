Positano: Le Sirenuse compie 70 anni. La storia di un albergo magico che nasce nel 1951

Positano: lo splendido albergo Le Sirenuse compie 70 anni. Un sogno che è diventato realtà. Una storia che nasce nel 1951 e che continua oggi a tramandare l’arte della grande hôtellerie italiana, grazie alla guida, allora come adesso, della famiglia Sersale.

Un tempo villa estiva dei Marchesi Sersale di Napoli, Le Sirenuse si chiamava Villa Giulietta e era il buen retiro dal caos della città, una dimora di famiglia affacciata sul mare di Positano dove riposarsi e ritemprarsi. 70 anni di storia che ripercorrono anni difficili e anni meravigliosi per l’Italia e la Costiera Amalfitana, e in particolare per la piccola città di Positano, che, da luogo inesplorato, divenne meta di artisti, scrittori, uomini politici e capi di Stato. Da palazzo privato della famiglia Sersale, costruito intorno al 13° secolo, durante la Seconda Guerra Mondiale, Le Sirenuse si trasforma in un vero e proprio rifugio per i tre fratelli Sersale, Anna, Aldo e Paolo, che iniziano a passare sempre più tempo a Positano.

Anche La Repubblica di oggi ha dedicato un articolo al traguardo, quello dei 70 anni, che essendo in piena pandemia non può essere festeggiato a dovere. «Vuol dire che li faremo non appena riapriremo, speriamo già ad aprile», ha spiegato a La Repubblica Aldo, 28 anni, che con il fratello Francesco, 27, incarna la terza generazione dei Sersale.

Oggi Le Sirenuse conta 58 camere. Nel corso degli anni la struttura è cresciuta e, dopo il rientro dall’estero di Franco Sersale, negli anni ’90, ha subito un’importante ristrutturazione, che ha compreso anche un restyling della terrazza della piscina e del ristorante La Sponda. A prendere in mano le redini dell’hotel, dal 1994, Antonio Sersale, figlio di Franco, che dopo studi a Losanna e un imprinting lavorativo che lo ha portato in alcune delle strutture alberghiere più prestigiose al mondo, rientra a Positano per infondere di ulteriore linfa l’albergo di famiglia, divenendone direttore nel 1999.

Oggi ad Antonio e alla moglie Carla, ideatrice dell’Emporio Le Sirenuse, esclusivo brand di moda, si affiancano i figli Aldo e Francesco, il primo professionalmente coinvolto nella gestione dell’hotel e il secondo in quella dell’Emporio.