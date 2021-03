Positano. Come stiamo costantemente documentando, con video e foto sul posto, proseguono a pieno ritmo i lavori alla Villa Romana. Gli scavi sono arrivati a 8 metri e mezzo di profondità. Adesso gli operatori stanno recuperando tutte le colonne romane che sono in giro per Positano con lo scopo di riqualificare anche l’area.

Nell’immagine di Positanonews, il direttore dei lavori nonché architetto Diego Guarino con il consulente, ex consigliere, Antonio Palumbo. Queste colonne verranno restaurate e poi messe in evidenza, come è successo con le mensule romane ai piedi della scala nell’ambito del progetto della Villa Romana.