Positano, la testimonianza della scrittrice Rita Di Lieto: “Fate tutti il vaccino”

Positano. Oggi abbiamo avuto l’onore di incontrare la scrittrice amalfitana Rita Di Lieto che, abitando nelle frazioni alte di Amalfi, a causa della frana ha dovuto raggiugere il centro vaccinale a Positano. La Di Lieto è molto conosciuta ed apprezzata in costiera amalfitana e non solo, autrice di diversi libri di grande interesse incentrati in particolar modo sul periodo delle guerre in costiera amalfitana con testimonianze di grande valore storico ed umano.

Abbiamo scambiato con lei un momento di piacevole intrattenimento e alla fine ci ha regalato un un messaggio di speranza: “Fate tutti il vaccino, è importantissimo, altrimenti non ne usciremo mai. Ma sono certa che ce la faremo”. Le sue parole siano davvero di esempio per tutti noi affinché ognuno faccia la sua parte per uscire da questa pandemia e tornare presto alla vita normale.