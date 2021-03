Positano, infiniti auguri ad Antonio Stornaiuolo per la sua laurea in medicina! Ed è già al lavoro

Positano, infiniti auguri ad Antonio Stornaiuolo per la sua laurea in medicina! Giorno di festa oggi per Positano, la perla della Costiera Amalfitana, che vede Antonio Stornaiuolo raggiungere un grande traguardo: con una tesi in “neurologia e fisica medica”, seguita dal Dottor Carlo Armani, specialista in neurologia interventistica e molto attivo nella lotta contro il Covid, ha conseguito la sua laurea in medicina all’Università di Napoli.

Le “pazze squinternate” ci tengono a far gli auguri al neo dottore e siamo felicissimi di farglieli. Per lui un ruolo importante in questo periodo contrassegnato dalla crisi sanitaria della Pandemia del Covid.

Anche noi di Positanonews ci uniamo alla gioia del momento ed inviamo ad Antonio i nostri più cari auguri ad un giovane che, appena laureato, è già operativo e presto andrà a supporto dei medici di base di Positano. Davvero importante e preziso per noi il suo aiuto, a parte Paolo Buonocore, non c’è nessun positanese medico condotto, gli altri dottori vengono al di là della frana ad Amalfi da Tramonti per quanto sia grande la loro dedizione.

Per Antonio, e la sua famiglia, una grande gioia dopo tanti sacrifici.

Che la vita ti riservi ancora molti di questi successi! Auguri! Ad Maiora!