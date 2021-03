Positano in lutto per la perdita di Ciro Milano, cuoco del ristorante Mediterraneo

Positano in lutto per la perdita dell’amato Ciro Milano, noto cuoco del ristorante Mediterraneo. Ciro era conosciuto e stimato da tutti i positanesi, sconcertati per la terribile notizia. Non aveva ancora compiuto 60 anni. Tanti i messaggi di profondo dolore che iniziano a spuntare sui social.

Gli addii sono solo per coloro che amano con i loro occhi. Perché per chi ama con il cuore e con l’anima non esiste la separazione.

(Gialal al-Din Rumi)

Dalla redazione di Positanonews facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia.