Positano: il riso con verza dell’Angolo gastronomico di Anna D’Urso

Positano. Oggi vi presentiamo il Riso con verza di Anna D’Urso di A.D. “Angolo gastronomico Da Anna”. Il riso viene preparato con zafferano, provola, pancetta. La verza e la pancetta poi avvolgono il riso e sopra una spruzzata di parmigiano. Un piatto tutto da gustare.

L’angolo gastronomico di Anna, che ogni giorno prepara prelibatezze, si trova in via Pasitea ed è apprezzato sia dai positanesi che dai turisti che arrivano da tutto il mondo. Tanti gli apprezzamenti anche su TripAdvisor. Leggiamone qualcuno:

Sono entrato in quel posto per caso perché era dopo le 3 del pomeriggio e non siamo riusciti a trovare nessun posto aperto per mangiare. Dall’esterno sembra un tipo di supermercato ma all’interno. . . . Il miglior cibo che ho avuto in tutto il Positano. . . È un’azienda a conduzione familiare e fa tutto da capo ogni mattina. . . È tutto basato sull’ordine o sull’estrazione – non ci sono posti lì. . . Abbiamo provato la loro lasagna che era incredibile, il loro piatto di pollo e patate, antipasti, panini – praticamente abbiamo mangiato lì ogni giorno dal giorno in cui l’abbiamo scoperto.