Positano, il monologo di Giuseppe Rispoli in occasione della giornata mondiale del teatro

Oggi, in occasione della giornata mondiale del teatro, l’attore di origini positanese Giuseppe Rispoli ci regala un breve monologo recitato dal personaggio di Campese de “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo interpretato da Luca De Filippo con Umberto Orsini.

In questo anno abbiamo imparato a conoscere Giuseppe sempre di più grazie alle favole con le quali ci ha tenuto compagnia durante la quarantena, strappandoci un sorriso e tante emozioni. Ed ancora una volta mette a nostra disposizione la sua Arte con un’interpretazione che nasconde un significato molto forte. Il teatro e gli artisti sono tra le categorie maggiormente colpite dal Covid-19, in ginocchio da un anno. E da un anno il loro desiderio più grande è quello di calcare nuovamente il palcoscenico per poter donare agli altri il loro talento e la loro bravura.

Ci auguriamo che al più presto, grazie anche alla campagna vaccinale, la situazione possa migliorare e finalmente si possano rialzare i sipari in tutti i teatri. Non dimentichiamo, tra l’altro, il grande valore terapeutico dell’arte e mai come in questo momento abbiamo bisogno di circondarci di cose belle, abbiamo bisogno dell’arte. La tecnologia può sopperire in parte ma si tratta comunque di surrogati che non potranno mai eguagliare la sensazione di assistere ad uno spettacolo teatrale dal vivo, assaporando le parole, i gesti, l’atmosfera magica e surreale che pervade il palcoscenico ed il teatro.

Ringraziamo l’amico Giuseppe per questo bellissimo monologo e gli auguriamo di poter prestissimo tornare ad esibirsi dal vivo, tornare a vivere. Eh sì… perché per un artista il potersi esprimere attraverso il proprio talento non è semplicemente lavoro, è molto di più, è vita. Ed auspichiamo che quanto prima quel velo nero che ha avvolto il teatro e che Giuseppe simboleggia con un gesto forte alla fine del video, possa essere squarciato e restituire agli artisti il loro mondo ed il loro lavoro.

Ne hanno bisogno loro e ne abbiamo bisogno tutti. Come sempre la nostra solidarietà e vicinanza va all’amico Giuseppe ed a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo.