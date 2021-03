Positano, il messaggio di speranza di Chez Black: “Per il primo maggio ripartiremo tutti”. Nonostante il periodo difficile, da Positano, la perla della Costiera Amalfitana, continuano ad arrivare messaggi positivi e di speranza per una pronta ripartenza. Anche la giornata di oggi è stata dedicata alle vaccinazioni, ed oramai sono davvero tanti gli over ottanta ad aver ricevuto il vaccino. In una Positano che, fortunatamente, regista soltanto un caso positivo.

Noi di Positanonews, proprio oggi, abbiamo inoltre incontrato Salvatore Russo, proprietario del Ristorante Chez Black, uno dei più famosi della Costa d’Amalfi, ottimista riguardo al futuro della città verticale e del turismo: “Per il primo maggio Positano ripartirà”, ci ha detto.