Positano, il grande Nino Lucibello non si smentisce mai! Il positanese Nino Lucibello si conferma ancora una volta un campione. Al XI TROFEO SUPERCHALLENGE Campionato Italiano “Le bicilindriche” Pista 2021 – Challenge nazionale AssoMinicar Pista 2021 – Challenge nazionale AssoMinicar Light 2021- Dal Circuito del Sele di Battipaglia (SA) addirittura terzo posto nella classifica assoluta! Un orgoglio per la perla della Costiera amalfitana e per la grande Scuderia Vesuvio di Agerola

