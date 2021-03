Positano, il Covid blocca le tradizioni di Pasqua : la benedizione delle palme avverrà durante le messe, niente processioni

Positano, l’emergenza Covid blocca le tradizioni di Pasqua anche quest’anno : la benedizione delle palme 2021 non avverrà con la tradizionale funzione in Piazza dei Mulini e con la processione fino in Chiesa Madre, le palme saranno benedette durante le funzioni religiose di sabato 27 e domenica 28 marzo.

L’avviso del parroco don Danilo Mansi : Considerata l’attuale emergenza sanitaria, cosi come disposto dalla Conferenza Episcopale Italiana, la benedizione delle Palme avverrà in forma semplice senza il corteo processionale. Per agevolare la partecipazione dei fedeli, evitando ogni forma di assembramento, la benedizione avrà luogo durante tutte le celebrazioni di sabato 27 e domenica 28 marzo, rispettando il limite massimo di capienza delle chiese.

Per disposizione della Curia non è consentito lo scambio dei ramoscelli di ulivo

Le celebrazioni durante le quali avverà la benedizione :

Sabato 27 marzo

ore 17.00 : chiesa S. Giacomo

ore 17.30 : chiesa S. Margherita

ore 18.00 : Parrocchia S. Maria Assunta

Domenica 28 marzo

ore 8.30 : chiesa S. Maria delle Grazie (Chiesa Nuova)

ore 9.00 : chiesa S. Caterina

ore 9.30 : chiesa del Rosario (Mulini)

ore 11.00 : Parrocchia S. Maria Assunta

ore 19.00 : Parrocchia S. Maria Assunta ( nuovo orario per ora legale )

Il programma completo delle celebrazioni da lunedi 22 a domenica 28 marzo 2021 :

Si riportano le disposizioni impartite dalla diocesi di Amalfi-Cava dè Tirreni, per la Settimana Santa :