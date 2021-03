Positano: il Comune si sta adoperando per aiutare l’anziano di Conca dei Marini

Costiera amalfitana. Il Comune di Positano sta interessando alla vicenda di a Filippo Ioveno, un anziano di 84 anni di Conca dei Marini che vuole ricevere assistenza per le vaccinazioni ma non sa a chi chiamare. La domanda sorge spontanea: Asl non ha un numero verde?

Per aiutare il signore, noi di Positanonews ci siamo recati direttamente al C.o.c. del Comune di Positano, che sta facendo un grande lavoro con le vaccinazioni della città verticale e dei comuni vicini. Dopo aver coperto Praiano, domani sarà il turno di Furore e Conca dei Marini.

Gli operatori, proprio come noi, si sono interessati personalmente alla vicenda dell’anziano di Conca che chiede aiuto. Non è la prima volta che ci scrivono persone anziane in difficoltà: negli ultimi giorni avremo avuto almeno 10 telefonate. Per quanto a noi stiano a cuore le sorti dei nostri anziani, purtroppo Positanonews non è l’ufficio giusto da contattare!!!