Positano, grande successo del concerto delle Donne. Oggi, lunedì 8 marzo, in occasione del giorno della Festa della donna,il Comune di Positano e l’Associazione Artistico Culturare “Nuova Positalta” presentano “La voce delle donne”, promozione culturale 2021 “Inarte donna”. Grande successo per l’esibizione del quartetto femminile “Harmoniae & Contrasti”, nato da un’idea di Marianna Meroni in collaborazione con Giusy Celentano (voce), Anna Velichko (violino), Dόra Szabό (violoncello).

L’evento è stato trasmesso in streaming sulla pagina Facebook e Youtube del Comune di Positano. In collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Positano, è nato il progetto culturale “INARTE DONNA”, realizzato per la valorizzazione della Donna come Artista, come Compositrice, come Musicista, che comprende una serie di eventi che si svolgeranno durante l’anno e saranno finalizzati anche per promuovere l’immagine del territorio in occasione della ripartenza per la prossima stagione turistica 2021.